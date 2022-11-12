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拜登又出現口誤 東協峰會柬埔寨說成哥倫比亞

2022/11/12 21:12（11/12 21:19 更新）
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美國總統拜登（左）12日一時口誤，把柬埔寨說成哥倫比亞。（路透社）
美國總統拜登（左）12日一時口誤，把柬埔寨說成哥倫比亞。（路透社）
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（中央社金邊12日綜合外電報導）美國總統拜登今天一時口誤，讓東南亞國家協會（ASEAN）至少曾在片刻間多出了一個位於世界彼端、令人意外的新會員國：哥倫比亞（Colombia）。這已非他首次講錯話。

法新社報導，拜登在柬埔寨（Cambodia）首都金邊出席柬國總理洪森（Hun Sen）主持的東協峰會並為開幕致詞時說，「我要為哥倫比亞以東協主席身分採取的領導作為，對（洪森）總理表示感謝」。

位於南美洲的哥倫比亞似乎一直令拜登念念不忘，因為拜登在自白宮出發以展開漫長的亞洲行程時，就已犯下相同口誤。當時他告訴記者，他正要「前往哥倫比亞」，然後迅即更正說，「我指的是柬埔寨」。

拜登本月將滿80歲，在他華府生涯的大部分時間中，以連連失言廣為人知。

不過拜登最近一次口誤若與副總統賀錦麗（Kamala Harris）9月訪問南、北韓非軍事區時所說的相較，也許沒那麼嚴重。

當時賀錦麗說，美國「與北韓共和國（Republic of North Korea）有結盟關係，這是個堅定且持久的結盟」。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1111112

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