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剛主持東協峰會 柬埔寨總理確診COVID

2022/11/15 11:43
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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）才剛主持東南亞國家協會（ASEAN）峰會的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天表示，自己COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應。

法新社報導，洪森在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，他前往印尼出席20國集團（G20）峰會，抵達時進行篩檢得到陽性反應，但沒有出現任何症狀。

東協峰會13日落幕，峰會期間洪森未戴口罩與東南亞8國以及美國、中國、日本、澳洲和加拿大等國領袖見面。

洪森同時在臉書表示他每天都接受篩檢，啟程至巴峇島出席G20峰會之前也篩過，而當時所有結果均呈陰性反應。

「我並不確定是什麼時候染上病毒的，但當我抵達時，印尼方面晚上對我採樣，次日早上確認呈現COVID-19陽性反應。」

他說「所幸」他抵達巴峇島時候晚些，錯過與各國領導人共進晚宴。

洪森說，基於安全理由，柬埔寨代表團將於今天回國。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111115

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