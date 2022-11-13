拜登積極會亞太領袖 強調維護台海和平穩定必要

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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國總統拜登今天在與日、韓領袖的三邊會議，以及與澳洲總理雙邊會談時，都談及必須維護台海和平穩定。他在東亞高峰會致詞時也提到台海和平及確保南海航行自由的重要性。

拜登（Joe Biden）今天利用在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）機會，與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅舉行三邊會談。三國並在會後發表聯合聲明。聲明指出，岸田文雄、尹錫悅與拜登強調，對台基本立場沒有改變，並重申維護台海和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的重要因素。

根據白宮釋出的對話紀要，拜登與岸田文雄的雙邊會談中，兩人重申決心維護台海地區的和平與穩定。

在與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的雙邊會談中，拜登與艾班尼斯也表示，兩人認識到維護台海和平穩定的必要性。

拜登東亞高峰會（East Asia Summit）上致詞時表示，美國將與中國競爭並對其人權紀錄發表看法，但強調台海和平及確保南海航行自由的重要性。「美國將全力競爭…同時保持溝通管道暢通，確保競爭不致演變成衝突。」

拜登在柬埔寨首都金邊參加的東亞高峰會今天落幕，隨後搭乘「空軍一號」（Air Force One）轉往印尼峇里島（Bali），出席15日開幕的20國集團（G20）峰會。拜登並預計在14日與中國國家主席習近平會面，這是他上任以來，兩人首次面對面會晤。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在「空軍一號」飛往峇里島途中向媒體表示，拜登希望與習近平面會時，彼此能「徹底坦率」。拜登希望「嘗試在離開那場會議時，能更加瞭解並找出負責任管理這段關係之道」，也希望找到兩國、拜習兩人及其團隊能就實質議題合作的領域。（編輯：林治平）1111113