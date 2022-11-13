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期中選舉傳捷報 拜登：與習近平會談處於更有利地位

2022/11/13 15:35（11/13 16:39 更新）
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美國總統拜登（前）將與中國國家主席習近平會談。拜登13日說，民主黨出乎意料在期中選舉獲得成功，讓他在會談處於更有利地位。圖為拜登12日在柬埔寨金邊出席東協-美國峰會。（路透社）
美國總統拜登（前）將與中國國家主席習近平會談。拜登13日說，民主黨出乎意料在期中選舉獲得成功，讓他在會談處於更有利地位。圖為拜登12日在柬埔寨金邊出席東協-美國峰會。（路透社）
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（中央社金邊13日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，民主黨出乎意料在期中選舉獲得成功，使他在與中國國家主席習近平即將舉行的會談中，處於更有利地位。

法新社報導，現任參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）在內華達州一場關鍵競選中獲勝，從而使民主黨拿下50席成為有效多數，拜登所屬的民主黨也保住參議院控制權。

在印尼峇里島20國集團（G20）峰會與習近平會晤之前，拜登在柬埔寨首都金邊告訴記者：「我感覺很好，我對接下來幾年時間很期待。我知道我的立場會變得更強而有力。」

他說：「我認識習近平，他也認識我。」並稱他們一直都有進行「直言不諱的討論」。

自拜登過去擔任副總統以來，兩人已經認識十多年了，但14日將是拜登和習近平各自擔任現職之後首度面對面會談。

拜登說：「我們幾乎沒有誤解。我們只需要弄清楚紅線是什麼。」

白宮表示，拜登已致電瑪斯托祝賀她當選，並與民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）進行過交談。

拜登表示，現在焦點轉向喬治亞州，該州參院席位爭奪戰將在下個月進行決選。（譯者：陳昱婷/核稿：楊明暐）1111113

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