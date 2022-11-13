G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

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（中央社記者李雅雯上海13日電）中國國家主席習近平、美國總統拜登將於明天在20國集團（G20）印尼峰會場邊會晤。學者分析，這場會晤有助中美關係穩定；但若美方對中國戰略仍是「零和」，恐難發展多邊合作。

上海國際問題研究院台港澳研究所長邵育群接受中央社記者採訪表示，這場會晤將是拜登（Joe Biden）任職美國總統以來首次和習近平碰面，在中美關係較為艱困情況下，這場會晤有助於穩定雙邊關係不再惡化，尤其美國期中選舉結果，也讓拜登在談中美議題上可以處在「較有信心」的位置。

邵育群認為，美方對中國戰略抱持「零和」態度，這一直是雙方關係未能和緩的原因。

她說，美方持續強調「競爭」，要與中國競爭地緣政治影響力、關鍵技術發展等，這是美方建構在單一全球霸權下的想法，這樣的態度影響雙邊合作，也難談發展多邊主義，在公共衛生、糧食、能源、氣候變遷、俄烏衝突等全球問題上，陷入難以合作的困境。

「美國的一個中國政策已經空洞化發展」，關於台灣議題，邵育群說，拜登數次提到台灣若被入侵，美方將保衛台灣等論調，往往後續團隊又會跳出來說「一個中國政策沒有改變，不支持台獨」，這些訊息對於中方來說「很混亂」。

她說，加上華府有心人士持續「炒作」俄烏衝突，將台灣比擬為第2個烏克蘭，執意售台軍火、加強軍事交流等，「這是很不負責任的，把兩岸關係推向危險邊緣」。

邵育群強調，「台灣問題是中國內政，美方不應該干涉，這就是中方的紅線」，反干涉、反分裂，這也是中共20大報告著重的內容。

邵育群說，這場會晤至少傳遞了一個訊息，也就是中美雙方都不願意看到軍事衝突，亞太國家需要的是區域穩定，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）執意訪台，為區域帶來威脅，這非周邊國家樂見；習拜會將展現兩個大國有否能力穩定雙方關係。（編輯：張淑伶）1111113