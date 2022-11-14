拜習會傍晚登場 會場維安森嚴、逐一檢查媒體[影]
2022/11/14 16:31（11/14 17:27 更新）
中國國家主席習近平14日抵達印尼峇里島，將在G20峰會前與美國總統拜登舉行會談。拜習會場穆利雅飯店周遭戒備森嚴，進入場內所有媒體器材都必須檢查、貼上貼紙。中國駐印尼官員在一旁監看。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月14日
（中央社記者李宗憲峇里島14日專電）中國國家主席習近平今天下午3時左右飛抵印尼峇里島，將在G20峰會前與美國總統拜登舉行會談。拜習會場穆利雅飯店周遭維安森嚴，進入場內所有媒體器材都必須檢查、貼上貼紙，中國駐印尼官員則在一旁監看。
中央社記者在峇里島市區直擊中國代表團車隊綿延數百公尺，路口有警方協助開道，也有掛有中國及印尼國旗牌子的華人在旁邊拍攝。
根據美方消息，拜登將在今天傍晚與習近平見面。外界預期，美中兩國領袖將聚焦台灣、俄烏戰爭、北韓核武發展等議題。
拜登及習近平傍晚將在峇里島穆利雅飯店（Mulia Hotel）會面。記者觀察現場維安森嚴，媒體所有器材都必須檢查，攝影器材得貼上貼紙。
中方人員大約4時多陸續進場準備；會議室外，已擺上美中兩國國旗，現場聚集多名中國官員及中國媒體。
美國官員表示，拜登希望兩人這次會面能夠修復溝通管道，並有助設立「護欄」，以防兩個超級大國在競爭時陷入衝突。
拜登在拜習會前夕告訴亞洲各國領袖，美國與中國的溝通管道將保持暢通，以避免衝突發生，而幾乎可以肯定的是，雙方接下來將展開會談，在許多議題上有所交鋒。（編輯：周永捷）1111114
中國國家主席習近平今天下午3時左右飛抵印尼峇里島，將在G20峰會前與美國總統拜登舉行會談，雙方幕僚正為拜習會談前做最後準備。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月14日
中國國家主席習近平14日抵達印尼峇里島，將在G20峰會前與美國總統拜登舉行會談。拜習會場穆利雅飯店周遭維安森嚴。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月14日
中國國家主席習近平14日抵達印尼峇里島，將在G20峰會前與美國總統拜登舉行會談。拜習會場穆利雅飯店維安管制嚴格，人員進出都要經過檢查。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月14日
中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）今晚將在印尼G20（20國集團）峰會前舉行會談。圖為拜習會的會場。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月14日
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