拜習會在即 美財長葉倫盼有助加強中美經濟對話

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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，她希望美國總統拜登今天與中國國家主席習近平的會面，能增加全球兩大經濟體就宏觀經濟議題的對話。

路透社報導，葉倫表示，這次會面目的是穩定美中關係，並為美國企業的未來道路提供一些確定性。

葉倫在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊告訴記者：「我非常期望在總統今天與習近平主席的雙邊會談後，我們今後能與中方就中國經濟、全球宏觀經濟成果，以及影響這些成果的中美公衛政策，進行更深入的對話。」

葉倫也將與中國央行行長易綱會面，預料將討論包括中國放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，以及房地產行業金融問題等經濟議題。

葉倫表示，拜登已經清楚對中國表明，基於國安疑慮而限制中國獲取敏感美國技術，也提出對於中國供應鏈可靠性的關切。

她說：「我多次提出我方關切，我們在用於電動車電池，以及太陽能板的礦物方面對中國過度依賴。我們希望能有一個更安全、更具彈性的供應鏈」。

但葉倫也表示，美國並不想把美國企業逼離中國，也無意減少兩國間「廣泛的商業活動」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111114