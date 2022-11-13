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拜習會將談什麼？拜登：試圖界定美中關係紅線

2022/11/13 16:07（11/13 16:38 更新）
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美國總統拜登（圖）14日將在G20峰會場邊會晤中國國家主席習近平，拜登說他會試圖建立美中關係「紅線」。圖為拜登13日在柬埔寨金邊發表談話。（路透社）
美國總統拜登（圖）14日將在G20峰會場邊會晤中國國家主席習近平，拜登說他會試圖建立美中關係「紅線」。圖為拜登13日在柬埔寨金邊發表談話。（路透社）
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（中央社金邊13日綜合外電報導）美國總統拜登明天將在20國集團（G20）峰會場邊會晤中國國家主席習近平，拜登說他會試圖建立美中關係「紅線」，民主黨期中選舉意外成功，使他在拜習會中處於更有利地位。

時值華府與北京在貿易、新疆人權、台灣地位等議題上針鋒相對，拜登說，他預期會與習近平坦率對談。

法新社報導，拜登說，「我了解習近平，他了解我」，他倆的討論向來很「直率」，「我們只是得弄清楚紅線為何」。

拜習兩人認識彼此超過10年，從拜登還是美國副總統的時代就開始，但明天將是兩人首度以當前的身分面談。

昨夜傳來內華達州民主黨聯邦參議員候選人瑪斯托（Catherine Cortez Masto）贏得選舉的消息，代表民主黨實質上將保住在參議院的多數地位，讓拜登為之一振。

談到期中選舉對拜習會的影響，拜登說：「我感覺很好。我知道我的立場會變得更強而有力。」

白宮官員表示，拜登將敦促中國發揮影響力來約束北韓，此前北韓破紀錄試射飛彈，讓人日益憂心它很快會進行第7次核測試。

拜登今天將與南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄會談，討論如何因應北韓飛彈計畫的威脅。

中國是北韓的主要盟邦。美國官員說，拜登不會對習近平提出要求，但會提醒習近平，北韓進一步加強飛彈與核子軍力，代表美軍會強化在這個地區的軍事部署，而北京極其反對這種情況。

今天的美日韓三方會談將在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）場邊舉行。

拜登參加完在埃及的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，隨即飛往金邊，目的包括強化美國在東南亞的影響力以制衡中國。

中國將東南亞視為戰略上的後院，近年來透過貿易、外交和軍事影響力，在這個區域大秀肌肉。

拜登趁著與東南亞國家協會（ASEAN）領導人會面時暗批北京，他並表示，美國將與東協合作捍衛以規則為基礎的秩序和法治。

拜登雖未點名中國，但華府長期批評北京致力在智慧財產權、人權等各個領域破壞國際規範。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111113

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