G20拜習會 學者：中美有機會恢復軍事交流

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（中央社記者李雅雯上海13日電）中國國家主席習近平、美國總統拜登將於明天在印尼20國集團（G20）峰會場邊會晤。學者表示，台灣問題難有討論成果；中美則有機會恢復軍事交流，因為雙方都認為預防衝突優先。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受中央社記者採訪表示，拜登（Joe Biden）日前提到，這次會晤可以明確化雙方紅線（red line），看看哪裡有衝突、哪邊有協議空間；倘若真是如此，這場會晤討論可能較2013年以來任何時候都更加具體。

習近平於2013年12月4日在人民大會堂與時任美國副總統拜登會談。

時殷弘認為，雙方在台灣問題討論上仍難有重大和具備持續性的成果，美方在「外部勢力干涉台灣」等意見上很難有所澄清，拜登先前也說了，不會在台灣重大問題上作出任何根本讓步。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台。時殷弘指出，8月以來長達3個月內，中美兩國在台灣問題上沒有發生軍事對峙；海峽兩岸也是一樣，這可視作正面積極訊號，會晤可能某種程度上有機會促成中美雙邊軍事交流恢復，「因為兩國都將預防衝突放在第一位」。

裴洛西於8月2日、3日旋風訪台，中國外交部於8月5日宣布，取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。

反制措施包括，取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作、暫停中美氣候變化商談。（編輯：陳沛冰）1111113