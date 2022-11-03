北韓創紀錄飛彈試射 分析：核試爆前升高施壓之舉

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（中央社首爾3日綜合外電報導）路透社報導，專家指出，數以百計南韓和美國戰鬥機在演習中執行模擬攻擊是北韓本週試射創紀錄數量飛彈最可能的原因，但也有可能這是北韓在核試爆之前升高施壓之舉。

分析家指出，美韓聯合軍演似乎真的讓北韓領導人金正恩很感冒，尤其美國匿蹤戰鬥機也參加演習。

首爾的韓國外國語大學（Hankuk University of Foreign Studies）教授芮契（Mason Richey）說：「北韓真的不喜歡這些大型聯合空中演習，尤其投入可用於對平壤政權進行斬首行動而且讓北韓防空系統難以捕捉的F-35戰鬥機。」

昨天向海上發射創單日最多的23枚各式飛彈前數小時，北韓又一次對美韓歷來最大規模聯合空中軍事演習「警戒風暴」（Vigilant Storm）予以譴責。約240架美、韓戰機參與此一軍演，訓練期間每天進行24小時的模擬攻擊。

北韓密集飛彈試射及可能再次進行核試爆凸顯華府及盟友在防範平壤推進其武器計畫方面的選項有限，只能以重大軍演「嚇阻」對方不敢輕啟戰端，但現任和卸任美國官員不諱言，如此作法可能製造緊張。

在北韓今天顯然還試射了一枚洲際彈道飛彈（ICBM）後，美韓宣布延長原定4日結束的「警戒風暴」演習。

芮契指出，北韓測試和大秀軍武也有其他原因，包括技術進展、宣傳價值、人員整備和能力演練，並且藉此展示雙方互相施行嚇阻戰略。

分析家指出，F-35戰機讓北韓防空和反飛彈防禦系統相形見絀。平壤去年曾表示，正因F-35服役才迫使它得發展新飛彈，以「徹底摧毀」這種威脅。

上個月展開一連串飛彈試射後，北韓表示，那是對南韓境內諸如軍事基地和機場等目標發動大規模戰術性核武攻擊的「模擬」。

東京拓殖大學（Takushoku University）教授川上高司（Takashi Kawakami）指出，特別值得注意的是，美國近期已開始先期部署攻擊性武器，例如改派F-22匿蹤戰機輪流巡迴部署沖繩（Okinawa）。

他說：「北韓目的在提升嚇阻能量。」

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）「防衛態勢計畫」（Defense Posture Project）主任孟特（Adam Mount）在推特發文說：「本週的軍事活動展現出，若朝鮮半島發生高強度戰爭，最初的那數個小時內會包含什麼。那將會包括，在美韓進行大規模聯合空中作戰的同時，北韓會以飛彈和火砲開轟。」

他還說，北韓同時發射短程、長程飛彈和其他武器是個不祥徵兆，意味平壤正針對一旦朝鮮半島爆發衝突時對遠距美國目標展開攻擊的計畫進行演練。

一些分析家指出，在美韓恢復重大軍演之前，北韓就展開今年創紀錄的武器測試；平壤對最近這次美韓軍演的回應顯示，它可能正在為大事將臨預作準備。

孟特指出，平壤昨天創紀錄試射高達23枚飛彈，「這不是對聯合軍演的正常反應」。

「那些是精心策劃的升高緊張之舉。如果北韓想要在危機下進行核試爆的話，那麼萬事俱備，只欠東風。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111103