升高嚇阻 日經：日考慮2030年前部署極音速飛彈

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（中央社東京3日綜合外電報導）「日本經濟新聞」今天報導，日本防衛省正考慮在2030年前部署極音速飛彈，以透過增強反擊能力來升高嚇阻。

報導指出，俄羅斯侵略烏克蘭改變全球安全形勢，以及北韓一系列飛彈試射和中國軍事行動對日本構成威脅，促使防衛省尋求反擊能力。

極音速飛彈飛行速度高達至少5倍音速，擁有複雜的飛行軌跡，很難被攔截。

日本計劃於年底前修訂國家安全戰略等主要防衛文件。

根據報導，日本可能會在有關文件中提到對反擊能力和極音速飛彈的立場。

其中一個構想是，日本可能向美國採購戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）和正在測試中的巡弋飛彈，這是強化反擊能力的第一步。

第2階段，日本可能升級12式地對艦誘導彈（Type 12 surface-to-ship missile），將其射程從不到200公里改良到超過1000公里。

部署極音速飛彈可能是第3階段。

另外，「朝日新聞」今天報導，日本正在考慮開發敵人更難以偵測的「潛射版」12式反艦飛彈。

日本曾經表示，有意提升陸基飛彈射程，讓軍方有能力打擊海上和陸地遠距離目標。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1111103