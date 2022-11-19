北韓官方曝光金正恩女兒 專家：宣告接班人意味濃

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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天公布金氏家族政權第4代，首度和女兒同框現身官方照片中，展現金正恩對北韓王朝的願景。

法新社報導，北韓官媒從未提及金正恩的孩子，北韓政權也從未正式證實他們的存在，不過官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩「和心愛的妻女一起」視察洲際彈道飛彈試射。

官媒照片顯示，笑容滿面的金正恩走在一枚巨大的黑白色塗裝飛彈前方，身旁有一名穿著白色羽絨外套和紅鞋的小女孩，看似要慶祝飛彈試射成功。

根據南韓情治機構消息，北韓國父金日成的孫子、北韓金氏政權第3代金正恩2009年與妻子李雪主結婚。

南韓情治機構指出，李雪主婚後隔年生下兩人的第一個孩子，第2和第3個孩子分別於2013年和2017年出生。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭成長（Cheong Seong-chang）告訴法新社，今天出現在北韓中央通信社照片中的女兒疑為金朱愛（Kim Ju-ae），可能是金正恩的第2個孩子，還說金朱愛在北韓的地位猶如「公主」。

鄭成長指出，如今金朱愛身分曝光，她未來有可能將能夠參與國務，且她和父親一同現身，甚至可能意味著她是金正恩的指定繼承人。

鄭成長說，金正恩的父親金正日當年選了金正恩當繼承人，而不選其他年紀較大的孩子，是因為金正恩最像他。

他表示：「金正恩可能想對這個女兒做同樣的安排，也許她擁有許多金正恩認為和自己很像的特質。」他補充表示，如果金朱愛持續陪著父親參加重要活動，就表明事實正是如此。

北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il）告訴法新社，這些照片可能也是平壤當局精心策劃的一部分，意在展現出金正恩是一位「正常的」領導人。

安燦一說：「平壤當局似乎試著透過展現金正恩貌似慈父的形象，將自己定位為一個『正常』國家，同時又進行這類洲際彈道飛彈試射，炫耀強大的軍事實力。」

「這也是對外面的世界宣告北韓正在進入第4代傳承，北韓已做好準備，藉此來穩定政權。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1111119