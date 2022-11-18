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北韓試射洲際飛彈 金正恩31天未露面引發關注

2022/11/18 20:12（11/18 21:09 更新）
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「北韓新聞」報導，北韓領導人金正恩已31天未公開露面。圖為北韓領導人金正恩（前中）3月親自指導飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
「北韓新聞」報導，北韓領導人金正恩已31天未公開露面。圖為北韓領導人金正恩（前中）3月親自指導飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾18日綜合外電報導）北韓領導人金正恩10月17日出席平壤中央幹部訓練學校的活動並發表談話後即未再公開露面，迄今已31天，時間之長為歷來第3。由於平壤最近多次試射飛彈，金正恩的神隱引起關注。

首爾專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）今天報導，金正恩未出現在北韓國營媒體長達31天，是他2011年掌權以來第3長的時間。

金正恩離開公眾視線最長的時間是在2014年，達40天之久，當時他據傳健康出現問題，再次露面時拄著拐杖。去年他神隱28天後出現時，似乎減輕不少體重，也引發健康問題傳言。

他神隱第2久的時間是大約1年以前的35天，但似乎與健康問題無關。

平壤今天試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），雖然自11月第一週以來，北韓國營媒體就未曾報導該國軍事活動。

NK News稱，若金正恩決定公布發射ICBM相關訊息，他有可能很快便出現在國營媒體上。此外，衛星圖像顯示，平壤正在準備舉行大型的活動或會議，未來幾天金正恩也可能在這些場合出現。

近年來，金正恩每到年底公開露面次數便減少，有可能在為12月登場的勞動黨全體會議作準備，總結一年來的工作並宣布隔年的政治、軍事和經濟計畫。

金正恩過去的長時間神隱，有時顯然與健康問題有關，但也可能是在各地的豪宅度假，監督軍事活動，或兩者兼而有之。

韓聯社報導，金正恩每年11月公開露面的次數不多，近一個月未出現在公開場合並不算異常。但今年美韓加強施壓，平壤提升軍事挑釁力度，加上美中和美俄之間矛盾加劇。專家指出，在北韓對內對外局勢錯綜複雜的情況下，金正恩的公開活動自然備受各方關注。

韓國「北韓大學院大學」（University of North Korean Studies）校長梁茂進告訴韓聯社，北韓目前與中國及俄羅斯的關係比以往任何時候都要牢固，金正恩沒必要喚起外界關注，他可能正在思考年底決算等國政構想。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111118

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