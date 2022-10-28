五角大廈：北韓若對美國利益核攻擊 金正恩政權將終結

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美國軍方戰略文件稱，平壤若對美國利益進行核攻擊，將導致北韓領導人金正恩政權「終結」。圖為金正恩親自指導核武部隊軍事演習。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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（中央社紐約聯合國總部/華盛頓27日綜合外電報導）國際原子能總署署長葛羅西說，全球正為北韓可能核試爆屏息以待。美國軍方戰略文件稱，平壤若對美國利益進行核攻擊，將導致北韓領導人金正恩政權「終結」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）於聯合國安全理事會有關烏克蘭的會議後表示，「每個人對此都屏息關注，因為另一次核試將再度確認一項以令人極其擔心的方式、正在全速推進的計畫」。

葛羅西告訴媒體，進一步核試，當然意味著北韓正在精進其軍火庫整備與建設。

他表示：「所以我們非常、非常密切地關注此事。希望這不會發生，但遺憾的是，跡象顯示事與願違。」

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但葛羅西說，他認為北韓不會立即進行核試，「我們看到了北韓在做準備，我們看到了很多事情，但就急迫程度而言，沒有」。

與此同時，五角大廈的「2022核武態勢評估」（Nuclear Posture Review 2022）指出：「北韓對美國或盟邦與夥伴的任何核攻擊都是無法接受的，這將導致那個政權終結。金氏政權不可能使用了核武器之後還能生存下去。」（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1111028