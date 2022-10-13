更多編輯台推薦新聞：
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈1/154
首頁 / 國際

日防相研判 北韓已取得彈道飛彈搭載核彈頭技術

2022/10/13 13:40（10/13 13:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北韓近日試射的一枚中程彈道飛彈飛越日本上空。日本防衛大臣濱田靖一13日表示，研判北韓已做到核武「小型化」及「彈頭化」，可搭載在射程涵蓋日本的彈道飛彈上。（中央社製圖）
北韓近日試射的一枚中程彈道飛彈飛越日本上空。日本防衛大臣濱田靖一13日表示，研判北韓已做到核武「小型化」及「彈頭化」，可搭載在射程涵蓋日本的彈道飛彈上。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本防衛大臣濱田靖一今天在眾議院表示，研判北韓已做到核武器「小型化」及「彈頭化」，可搭載在射程涵蓋日本的彈道飛彈上。

日本放送協會（NHK）報導，受到北韓接連不斷試射彈道飛彈影響，日本眾議院安全保障委員會、外務委員會及綁架問題特別委員會今天舉行聯席會議。

濱田備詢時說，北韓在核武器計畫方面取得相當程度的進展，至少在中程彈道飛彈「蘆洞」等涵蓋日本在內的彈道飛彈，為了搭載核武器進行攻擊，研判已做到將必要的核武器小型化及彈頭化等。

他還說，要及早掌握彈道飛彈的發射徵兆並進行攔截已變得更為困難，包括所謂的反擊能力在內，日本政府會在不排除所有選項的情況下進行務實地檢討，未來也將徹底強化防衛能力。

TBS電視台報導，濱田認為北韓已做到核武器的小型化，也已具備將日本納入核攻擊範圍內的能力。

濱田說，研判北韓已經實現核武器的小型化及彈頭化，可以將核武器搭載在涵蓋日本的彈道飛彈上。

談到北韓所進行的核試驗，濱田說，基於北韓過去已進行6次核試驗，可說已取得相當進展，認為北韓的能力已達到可將日本納入核攻擊範圍內。

另外，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓試射2枚長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩對飛彈測試感到滿意，稱這再次成功展示北韓的戰術核武打擊能力。

日本產經新聞報導，日本內閣官房長官松野博一今天上午在記者會上說，如果北韓中央通信社報導屬實，北韓此舉將為區域和平及安全造成威脅，令人憂慮。

松野也說，目前並未接獲飛彈進入日本專屬經濟區（EEZ）及境內，也沒有接獲受害等情報。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1111013

延伸閱讀
北韓頻射彈 日本強化飛彈防禦將建造配備神盾系統新艦專家：北韓發射飛彈多樣化 恐提高南韓防禦難度北韓頻射飛彈 稱自衛防美威脅、未危害鄰國安全核武威脅不斷 尹錫悅：北韓無法得到任何東西
濱田靖一
北韓再發射2枚彈道飛彈 美稱正與盟國密切磋商北韓再射2枚彈道飛彈 日本政府嚴重抗議強烈譴責
松野博一
日圓續貶創24年新低 日本政府緊盯動向解封倒數哈日族準備衝了 專家：日圓續貶可分批換匯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北韓試射長程戰略巡弋飛彈 金正恩稱滿意戰術核武打擊力