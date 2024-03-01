日本自民黨政治獻金疑雲 安倍派前幹部否認涉入

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本執政黨自民黨內派閥爆發政治獻金違法疑雲，眾議院今天為此舉行政治倫理審查會，曾任黨內「安倍派」秘書長的西村康稔與松野博一今天均出席並稱「未參與任何會計事務」。

前內閣官房長官松野博一、前經濟產業大臣西村康稔，曾先後擔任掌管派閥運作的安倍派（清和政策研究會）事務總長（秘書長）。

安倍派與黨內另一個派閥「二階派」（志帥會）被爆出旗下議員有販售政治獻金募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被回流當作給議員的「回扣」。這些「回扣」疑似未依法刊載在派閥的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊的「小金庫」。

日本「每日新聞」報導，西村今天上午在審查會表示，「截至目前為止，我沒看過清和政策研究會的帳冊、存摺、收支報告書等」。

關於安倍派回流政治獻金募款餐會資金給旗下多名議員，西村說道：「這應該是為了支援難以自行籌措政治獻金的年輕、中堅議員的政治活動而開始，但我不知道從何時開始。」松野也說：「並不清楚募款餐會收入的處理方式。」

關於安倍派幹部是否涉入回流，西村說明「這是歷屆會長與處理行政的事務局長之間長年依照慣例處理，會長以外的幹部未曾參與其中」。

至於未在政治獻金收支報告書中刊載的問題，西村說：「問題浮上檯面之前並不知情。」

此外，西村指出，安倍派幹部2022年4月曾接獲時任清和政策研究會會長、前首相安倍晉三的指示，而決定停止回流募款餐會資金給安倍派旗下議員的方針。

不過安倍派之後仍持續回流，西村對此表示，事後因為擔任經濟產業大臣而卸下安倍派秘書長一職，說明「完全不清楚」事情經過。

西村還說：「關於清和政策研究會政治獻金問題引發這樣的情況以及引起國民對政治的不信任，我作為幹部一員，由衷致歉。」

松野今天上午則於西村之後在審查會備詢。松野表示，2000年首次當選眾議員後得知資金回流一事，提到可能是持續20多年的慣例，並解釋自身獲得的回流資金用於議員與專家開會的經費，否認拿來私用。

此外，松野也說「對於相關人士帶來極大的擔憂與困擾，尤其是引起國民對政治的嚴重不信任，作為幹部一員，由衷致歉」。

同樣擔任過安倍派秘書長的前文部科學大臣鹽谷立，以及自民黨前國會對策委員長高木毅，今天下午也分別在審查會備詢。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130301