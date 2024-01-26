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日本自民黨政治獻金風暴 眾議員池田佳隆被起訴

2024/1/26 18:52（1/26 19:08 更新）
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日本眾議員池田佳隆。（共同社）
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本眾議員池田佳隆方面收受自民黨內最大派閥「安倍派」的「回扣」逾4800萬日圓，卻疑似未刊載在政治獻金收支報告書上，今天被檢方依涉違「政治資金規正法」起訴。

日本放送協會（NHK）報導，日本執政黨自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲後，曾是成員之一的池田佳隆與其秘書柿沼和宏於1月7日被東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部），依涉違「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）逮捕，兩人今天被檢方依同樣理由起訴。

自民黨在他被逮捕當天，已決定祭出黨紀開除他的黨籍。

根據東京地檢特搜部，池田方面截至2022年的5年內收受來自「安倍派」方面給予的4826萬日圓（約新台幣1033萬元）「回扣」，卻疑似未刊載在自己擔任代表人的資金管理團體的政治獻金收支報告書上，被依涉嫌違反「政治資金規正法」問罪。

根據相關人士，面對特搜部的調查，池田佳隆與其秘書柿沼和宏均保持緘默。

東京地檢特搜部2023年12月已經搜查了池田的事務所等多個相關地方，消息人士透露，池田其他的秘書面對檢方調查曾說「經議員的指示用螺絲起子等工具破壞事務所的電腦」，有湮滅證據之虞。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130126

#日本
#自民黨
#政治獻金
#安倍派
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