專家：北韓發射飛彈多樣化 恐提高南韓防禦難度

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（中央社記者廖禹揚釜山11日專電）北韓官媒公開9月底從水庫發射潛射彈道飛彈（SLBM），與南韓軍方掌握資訊有出入，軍事專家憂心，若北韓發射飛彈方式持續多樣化，南韓偵查及因應系統可能不足以應付。

北韓官媒10日報導，北韓領導人金正恩在9月25日至10月9日間親自指導北韓人民軍戰術核武運用部隊訓練，並稱9月25日凌晨在北韓西北部水庫的水中發射場發射了SLBM；而當時南韓軍方推測，北韓可能是從移動式發射台發射短程彈道飛彈（SRBM）。

韓聯社報導，從水庫發射飛彈的案例並不多見，南韓軍事專家多認為，北韓接連發展從火車、從水庫發射飛彈的多樣方式，可能是為規避南韓因應北韓攻擊的狙殺鏈。

為因應北韓戰術核武威脅，主張不部署核武的南韓以「三重防禦體系」因應，包括狙殺鏈、韓國版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）。

南韓軍方今天在例行記者會中也說，北韓從水庫發射飛彈是「為規避韓美監視，意識到我方『狙殺鏈』能力的權宜之計」，並認為從潛艇發射SLBM在武器體系上確有實效。

南韓國防部副發言人文洪植表示，北韓勞動新聞公開的戰略武器與應用手段等，目前看來都能以三重防禦體系偵測、攔截。但他也坦言，若要完整應對，還有可以強化改善的地方。

專門研究飛彈的航空大學教授張榮根（譯音）指出，北韓可能為了讓南韓無法探知飛彈發射徵兆，研發各種新方式，之後應該也不會公開準備發射過程。

不過，北韓嘗試發展的新發射方式是否符合實戰需求仍有考慮空間。韓聯社報導指出，北韓先前嘗試從火車上發射飛彈的方式，最早是美國及俄羅斯等國先導入，但因容易讓一般民眾成為攻擊目標，最終放棄。

而北韓鐵道網絡並不發達，金正恩2019年訪中搭乘的列車，光是從新義州到平壤的225公里距離就要花費11小時，能否在實戰中派上用途仍是未知數。

而從水庫發射潛射飛彈的做法則是放棄從潛艦上發射的隱密性，相較在水中難以掌握行蹤的潛艦，水庫基本上是個固定設施，要鎖定位置相對容易。

北韓冬天的嚴寒氣候也是潛射飛彈的一大障礙，21世紀軍事研究所專門研究委員柳成燁（譯音）表示，北韓這次試射可能是為測試飛彈發射台的作戰生存能力，或是為建築實驗發射設施的測試。（編輯：高照芬）1111011