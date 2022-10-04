北韓火星12型彈道飛彈受關注 過去曾試射4次

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（中央社東京4日綜合外電報導）北韓今天試射的一枚中程彈道飛彈飛越日本上空，日本防衛省研判可能跟北韓過去曾試射過4次的火星-12型同型。日本學者示警，北韓接下來仍將試射各種飛彈，甚至可能實施核試驗。

北韓今天試射一枚中程彈道飛彈（IRBM），根據日本放送協會（NHK）整理，已知試射時間是今天上午7時22分左右，發射地點在北韓內陸。最高高度達約1000公里、飛行距離約4600公里，是北韓至今試射距離最長的一枚彈道飛彈。推估7時44分左右掉落在日本東方約3200公里的太平洋。

NHK報導，熟知北韓情勢的日本南山大學教授平岩俊司談到北韓今天試射意圖時說，南韓時隔5年再度由保守派尹錫悅政府執政，加上近期分別舉行美韓聯合軍演及美日韓聯合軍演，「在3國強化團結的情況下，研判這次是作為政治訊息進行試射」。

平岩認為北韓此次有牽制美國意圖。他說，推估這次試射飛行距離可到達美軍基地所在的關島，研判這次是將駐韓美軍及駐日美軍都納入考量，為打造一個更系統性且周密的體制所進行的訓練。

平岩說，北韓未來將依循強化國防能力方針，除了試射不規則軌道的彈道飛彈及潛射彈道飛彈（SLBM）等各式各樣的飛彈外，甚至也有可能實施核試驗。

根據日本防衛白皮書，北韓在此之前共試射過4次火星-12型。

第1次是在2017年5月14日，試射後掉落在朝鮮半島東方約400公里的日本專屬經濟區（EEZ）。這枚飛彈飛行約30分鐘，距離約800公里，推估高度大幅超過2000公里，可能採較一般更高角度試射的「高飛軌道」（lofted trajectory），若採一般軌道發射的話，最大射程可達約5000公里，涵蓋關島。

第2次是在2017年8月29日，試射後飛越北海道渡島半島及襟裳岬上空，最後落在襟裳岬東方約1180公里的太平洋。推估這次的飛行距離約2700公里，最高高度在襟裳岬附近上空達到約550公里。

第3次是在2017年9月15日試射，跟第2次一樣飛越渡島半島及襟裳岬上空，落在襟裳岬東方約2200公里的太平洋。推估這次的飛行距離較同年8月長約1000公里，達到3700公里；最高高度也比8月高了約250公里，達到約800公里。

第4次是在今年1月30日試射，推估落在日本EEZ外側日本海。飛行時間約30分鐘、飛行距離約800公里、最高高度約2000公里，研判可能以高飛軌道試射；如果以一般軌道試射的話，最大射程推估可達約5000公里。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111004