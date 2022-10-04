回敬北韓挑釁 南韓軍方發射2枚定向攻擊炸彈

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）因應北韓今天上午進行的中距離飛彈試射，南韓合同參謀本部表示，聯合攻擊編隊已進行飛行及精密砲擊訓練，並利用戰鬥機發射2枚空對地聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。

韓聯社報導，分別有4架南韓空軍F-15K戰鬥機及4架駐韓美軍F-16戰鬥機參與這次飛行及精密砲擊訓練，在北韓發射中距離彈道飛彈（IRBM）的10小時後於全羅北道群山近海的稷島射擊場進行。

在精密砲擊訓練中，向設置於稷島射擊場的目標物發射2枚JDAM。JDAM是在常規炸彈上安裝引導裝置及機翼，可利用GPS及INS（慣性導航系統）在白天或夜晚進行精密砲擊。

這次聯合訓練無疑是對北韓的一次嚴正警告。合同參謀本部表示，韓美聯軍藉這次訓練展現反制北韓實力，無論北韓採取何種挑釁行動，同盟軍都可針對挑釁的源頭進行精密打擊。

這次發射的JDAM在24公里射程的誤差距離僅13公尺，可事先設定目標物，精準打擊位於地底下或洞窟內的射擊基地。

合同參謀本部強調，對於北韓連日發射彈道飛彈的挑釁行為，南韓軍方會持續鞏固與美軍的聯合防衛態勢，並密切監視、因應未來北韓可能的挑釁行動。

北韓今天上午7時23分左右向東方發射一枚IRBM，飛行距離超過4500公里，越過日本上空。這也是北韓近10天內第5次發射飛彈。（編輯：林憬屏）1111004