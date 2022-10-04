更多編輯台推薦新聞：
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股翻身道瓊指數猛漲765點 第4季好彩頭
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈
首頁 / 國際

北韓射彈日本罕見啟動J警報 日相岸田強烈譴責暴力行為

2022/10/4 08:40（10/4 08:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北韓4日上午試射一枚彈道飛彈飛越日本上空，日相岸田文雄發聲明「強烈譴責」北韓行徑。（共同社）
北韓4日上午試射一枚彈道飛彈飛越日本上空，日相岸田文雄發聲明「強烈譴責」北韓行徑。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾/東京4日綜合外電報導）北韓今天試射一枚彈道飛彈飛越日本上空，促使日方警告居民尋找掩護，日本北部也暫停列車行駛，但並未傳出有人員受傷。日相岸田文雄發聲明「強烈譴責」北韓行徑。

路透社報導，南韓合同參謀本部和日本海上保安廳均通報北韓今天自其東岸發射飛彈。

鑒於飛彈似飛越日本上空、橫越其領域，最後落入太平洋，日本政府警告公民尋找掩護，但並未動用任何防禦措施來摧毀北韓的這枚飛彈。

朝日電視網引述不具名政府消息人士的話報導，北韓發射的也許是一枚洲際彈道飛彈，墜海地點距離日本約3000公里。

法新社報導，日本今天針對北韓試射罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）。出現在日本放送協會（NHK）螢幕的警報向日本北部和東北部的居民示警，要他們尋找掩護。

日本內閣官房長官松野博一告訴媒體，「北韓於上午7時22分左右…朝東發射一枚彈道飛彈」。他說：「我們正在分析細節，但這枚飛彈橫越日本的東北地方，接著落入日本專屬經濟區外的太平洋。」

他表示，這起試射沒有造成災損或人員傷亡。

日本首相岸田文雄稱北韓這起試射為「暴力行為」，在簡短聲明中說：「我們予以強烈譴責。」

路透社引述日本NHK報導，北韓最新的試射行動促使東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway Co）暫停北部區域的列車行駛。

這是北韓10天內第5次的試射行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111004

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀