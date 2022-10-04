北韓射彈日本罕見啟動J警報 日相岸田強烈譴責暴力行為

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（中央社首爾/東京4日綜合外電報導）北韓今天試射一枚彈道飛彈飛越日本上空，促使日方警告居民尋找掩護，日本北部也暫停列車行駛，但並未傳出有人員受傷。日相岸田文雄發聲明「強烈譴責」北韓行徑。

路透社報導，南韓合同參謀本部和日本海上保安廳均通報北韓今天自其東岸發射飛彈。

鑒於飛彈似飛越日本上空、橫越其領域，最後落入太平洋，日本政府警告公民尋找掩護，但並未動用任何防禦措施來摧毀北韓的這枚飛彈。

朝日電視網引述不具名政府消息人士的話報導，北韓發射的也許是一枚洲際彈道飛彈，墜海地點距離日本約3000公里。

法新社報導，日本今天針對北韓試射罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）。出現在日本放送協會（NHK）螢幕的警報向日本北部和東北部的居民示警，要他們尋找掩護。

日本內閣官房長官松野博一告訴媒體，「北韓於上午7時22分左右…朝東發射一枚彈道飛彈」。他說：「我們正在分析細節，但這枚飛彈橫越日本的東北地方，接著落入日本專屬經濟區外的太平洋。」

他表示，這起試射沒有造成災損或人員傷亡。

日本首相岸田文雄稱北韓這起試射為「暴力行為」，在簡短聲明中說：「我們予以強烈譴責。」

路透社引述日本NHK報導，北韓最新的試射行動促使東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway Co）暫停北部區域的列車行駛。

這是北韓10天內第5次的試射行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111004