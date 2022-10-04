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北韓朝北海道及青森方向發射飛彈 日本發J警報籲民眾避難

2022/10/4 07:08（10/4 07:23 更新）
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北韓4日上午向日本北海道、青森縣方向發射飛行物，可能是彈道飛彈。（中央社製圖）
北韓4日上午向日本北海道、青森縣方向發射飛行物，可能是彈道飛彈。（中央社製圖）
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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本政府表示，北韓今天上午7時22分（台北時間6時22分）左右朝日本北海道、青森縣方向發射飛行物，可能是彈道飛彈。

日本政府發出J警報表示，北韓發射了飛行物，可能是彈道飛彈，呼籲民眾疏散到堅固的建築物內或地下室。

北韓今年以來已發射飛彈23次。日本政府上一次發出J警報是5年前。今天上午發布後更新指示，7時29分左右，彈道飛彈飛越而過，朝太平洋方向飛越而過。

日本海上保安廳（海巡署）7時46分表示，研判北韓彈道飛彈已落下。（編輯：郭中翰）1111004

（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓合同參謀本部今早表示，北韓朝東岸發射一枚不明彈道飛彈。南韓擴大與美國軍演之際，最新這起試射是平壤當局破紀錄一連串武器測試的一環。

法新社報導，南韓合同參謀本部發布聲明說，北韓朝東岸發射一枚不明的彈道飛彈。聲明並未提供更多細節。日本海上保安廳同樣證實，北韓疑試射彈道飛彈。

路透社報導，日本海上保安廳通報北韓疑似試射飛彈後，日本政府警告公民尋找掩護。（譯者：蔡佳敏）1111004

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