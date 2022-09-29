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賀錦麗尹錫悅譴責北韓射彈 討論維護台海和平

2022/9/29 15:41（9/29 16:36 更新）
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美國副總統賀錦麗（左）29日訪韓會晤韓國總統尹錫悅（右）。（韓聯社）
美國副總統賀錦麗（左）29日訪韓會晤韓國總統尹錫悅（右）。（韓聯社）
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（中央社首爾29日綜合外電報導）北韓昨天再度試射飛彈，美國副總統賀錦麗今天在首爾與南韓總統尹錫悅會談時一同譴責北韓升溫核子恫嚇與武器試射，兩人也討論致力維護台海和平與穩定。

路透社報導，賀錦麗今天上午抵達首爾後與尹錫悅見面，當前東亞局勢因北韓試射飛彈與中國在台海的作為醞釀緊張。

北韓昨天朝東部外海試射2枚短程彈道飛彈，本月稍早還將他們有權採取先制核打擊載入一部新的法律內。

白宮發出的聲明指出，賀錦麗與尹錫悅譴責平壤「挑釁式的核子言論與彈道飛彈試射」，重申兩國共同承擔達成朝鮮半島非核化目標。

根據白宮發出的會談摘要，賀錦麗強調美韓聯盟是印太與世界和平、穩定、繁榮的一個關鍵，美國承諾防衛南韓並強化雙方的共同防禦。

兩人也討論到中國與台灣，以及致力維護台海和平與穩定；賀錦麗強調台海和平穩定是自由、開放印太的基石。（譯者：陳亦偉）1110929

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