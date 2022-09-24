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尹錫悅：韓國政府盡所有外交努力 支持台海穩定

2022/9/24 17:27（9/25 00:31 更新）
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韓國總統尹錫悅24日表示，韓國政府正密切關注台海情勢，並採取一切可能的外交努力維持台灣海峽的和平穩定。（圖取自instagram.com/sukyeol.yoon）
韓國總統尹錫悅24日表示，韓國政府正密切關注台海情勢，並採取一切可能的外交努力維持台灣海峽的和平穩定。（圖取自instagram.com/sukyeol.yoon）
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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）剛結束訪問加拿大行程的韓國總統尹錫悅接受當地媒體訪問時表示，韓國政府正密切關注台海情勢，並採取一切可能的外交努力，以維持台灣海峽的和平穩定。

韓聯社引述「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，尹錫悅在被問及台海議題時表示，台海局勢不只影響韓國，也攸關區域和平繁榮，韓國政府也認知其重要性並持續關注，表示韓國政府會與區域相關各方保持密切溝通，並正透過外交努力促使台海緊張局勢緩和，維持和平穩定。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台行程，使台海緊張情勢升溫，尹錫悅當時未接見接著訪韓的裴洛西，被認為是顧慮不滿裴洛西訪台的中方立場。

尹錫悅對此說明，他當時已有休假安排，與美方也就無法會面的狀況進行溝通並取得諒解，後來兩人也進行了「長時間且有意義的」通話。

環球郵報就美國等西方國家擔憂中國在印太地區影響力擴大，詢問尹錫悅的看法，他回應，中國在負起身為國際社會一員的責任時，也必須對印太地區和平繁榮做出貢獻。

尹錫悅在渥太華當地時間23日與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行會談，之後啟程返韓。

兩人在這次會談後發表聯合聲明，決定將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」，在維護基於規範的國際秩序、民主、自由、人權及兩性平等價值等5個共同優先事項的基礎上，強化國安領域合作，並推進經濟、供應鏈、關鍵礦產及科技創新等領域合作。（編輯：高照芬）1110924

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