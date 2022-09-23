受邀法國智庫談台海 羅致政：中國威脅迫切真實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法國智庫國際關係研究院22日舉辦實體與視訊混合全天候研討會，台灣議題為聚焦重點之一，立委羅致政受邀線上與談，和瑞士蘇黎世大學教授葛蘭諾（左1）、亞洲政策研究員朱利安（右1）對話交流，亞洲中心研究員席曼（中）主持。（駐法代表處提供）中央社 111年9月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）法國知名智庫「國際關係研究院」22日舉辦研討會，邀請立委羅致政和國策院執行長郭育仁研析局勢，並請駐法代表吳志中致詞。羅致政表示，中國已片面改變現況，台灣需要更多支持。

法國智庫「國際關係研究院」（IFRI）昨天舉辦實體與視訊混合全天候研討會，台灣議題為聚焦重點之一，特邀民進黨立委羅致政、國策院執行長郭育仁出席與談。

會議中法國、德國、瑞士、日本、韓國、印度及印尼等全球各國學者齊聚一堂，共同研析俄烏戰爭對台海局勢衝擊等議題，約有200多人同步聆聽。

羅致政連線時指出，戰爭沒有贏家，俄烏戰爭證明開戰沒有不可能，應汲取教訓，避免台海或印太區域衝突。而台海衝突很可能一觸即發，因為「若中國過度自信認為可以輕取台灣，或中國內部嚴重危機向外找尋代罪羔羊，又或發生誤判、誤解或誤傳等情況，都有可能引發台海衝突」。

羅致政表示，中國8月初在台灣周邊進行軍演及發射導彈，對台灣進行種種灰色地帶威脅，中國已經片面改變台海現狀，對台灣的威脅是真實且緊迫的，呼籲各國給台灣更強勁支持。

郭育仁分析俄烏戰爭對亞洲及世界秩序的影響，他指出如同烏克蘭，台灣是被鄰近威權政體威脅的民主國家，並表示台灣外交政策主軸強調主權國家、安全以及國際社會參與，致力於民族自決。而台灣在國際上的三大特色為民主、科技以及地緣戰略重要性。

駐法代表吳志中受邀在研討會開幕式致詞，他表示各國皆面臨複雜棘手的公衛及地緣政治危機，台灣的亮眼表現向世界證明民主優於威權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳志中告訴與會者，中國企圖破壞台灣民主體制，在台海步步進逼，對台進行軍事威脅、經濟脅迫、網路攻擊及假訊息等種種惡意行徑，台灣政府冷靜務實應對，不讓中國有任何藉口進犯台海，也展現堅定自我捍衛的決心，呼籲各國共同防堵威權主義擴張。

此外，歐盟主管政策規劃及戰略資深官員戴爾芬（Hervé Delphin）應邀出席與談時，重申歐盟支持維持台海現狀立場，強調台灣在政治、戰略及經濟層面的重要性都不容忽視，歐盟將盡所有可能避免區域緊張情勢持續升高，反對使用武力改變台海現狀。（編輯：周永捷）1110923