蕭美琴投書美期刊 籲聯合國終結對台孤立

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在聯合國大會召開之際，駐美代表蕭美琴投書美國「國家利益」雙月刊，呼籲是時候終結聯合國對台灣的孤立。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）在聯合國大會召開之際，駐美代表蕭美琴投書美國「國家利益」雙月刊，呼籲是時候終結聯合國對台灣的孤立。只有民選的台灣政府才有權代表台灣民眾，現在是讓台灣在國際舞台發聲的時候了。

第77屆聯合國大會在紐約召開，台灣依然無緣與會。蕭美琴在「國家利益」（The National Interest）的專文中指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，中國舉行前所未見的大規模聯合軍事演習，公然企圖片面改變台海現狀，擾亂對區域經濟至關重要的空中與海上航線。

蕭美琴指出，中國的軍演明顯違反聯合國憲章對國際爭端應以和平方式解決的規範，而中國在聯合國內部對台灣的長期法律戰更具破壞性。為加強對國際社會宣傳，中國在背後施加壓力，有效阻止台灣參與聯合國及其專門機構，台灣專家、媒體與學生也長期被拒於聯合國活動之外。

專文指出，台灣一直是國際社會負責任的利益相關者，也是全球關注議題的可靠夥伴，包括供應鏈安全、氣候變遷與對抗疫情大流行等高風險領域。台灣以身為世界良善力量自豪，也能作出貢獻，台灣需要的只是機會。但遺憾的是，從世界衛生組織（WHO）到國際民航組織（ICAO），台灣依然被排拒於外，這也意味著世界被剝奪了從台灣專業知識受益的機會。

專文表示，中國惡意將聯合國大會2758號決議與所謂的「一中原則」混為一談，錯誤宣稱台灣是中華人民共和國的一部分。事實是，2758號決議從未提及台灣，僅決定聯合國會員「中國」的代表權，也未認可中華人民共和國對台灣主權的主張。台灣從來不是中國的一部分。

蕭美琴指出，台灣不是印太地區唯一受到中國不負責任挑釁威脅的國家，近年來中國以主權為藉口，對鄰國採取越來越激進的行動。現在應採取行動，防止最壞的結果出現。

她表示，面對威權主義對民主攻擊的興起，聯合國應秉持創立精神，歡迎台灣有意義參與。台灣願為國際社會做出貢獻，致力於維護台海乃至整個印太區域和平穩定。唯有民選的台灣政府才有權代表2350萬台灣民眾，「現在是讓他們在國際舞台發聲的時候了」。（編輯：馮昭）1110924