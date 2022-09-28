韓聯社：情報機構估北韓可能10/16至11/7間核試爆

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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國聯合新聞通訊社今天報導，據聽取韓國國家情報院簡報的國會議員指出，若北韓要進行自從2017年以來首次核試爆，時間可能會選在10月16日至11月7日之間。

韓聯社引述聽取國家情報院簡報的國會議員報導，北韓豐溪里核子試驗場的3號坑道已經修復完畢，進行第7次核試爆的可能性增加。北韓2006至2017年間在這個試驗場進行6次地下核試爆。

報導稱，北韓可能進行核試爆的時機很可能視主要盟友中國和勁敵美國的動向而定。除此之外，北韓也可能綜合考慮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和國際局勢等因素。

韓聯社引述國會議員劉相凡說：「國家情報院指出，如果北韓進行核試爆，可能於中國共產黨第20次全國代表大會開幕日10月16日至美國期中選舉日11月7日之間擇日進行。」

劉相凡表示，國情院認為北韓稍早宣告COVID-19疫情結束的說法「不可靠」，因為北韓一再進行防疫封鎖，後來才重新開放目前仍在進行「大規模接種」的接近中國邊境地區。

儘管平壤顯然因為沒有進行廣泛測試的方法而不曾公布確診數，北韓領導人金正恩上個月仍宣布已經戰勝COVID-19並且放寬部分防疫措施。

北韓之前疫情形成的免疫水準將於10月左右下降，金正恩本月稍早表示，為了因應冬季COVID-19疫情升溫，北韓可能自11月開始接種COVID-19疫苗。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110928