北韓國會立法 金正恩：擁核地位不可逆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾9日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓國會通過一項法律，授權採取先發制人的核攻擊自衛；北韓領導人金正恩說，此舉使北韓擁核地位「不可逆轉」，並明令禁止進行任何非核化談判。

法新社報導，這項宣布時機適值南北韓關係破裂之際，平壤指責首爾造成北韓境內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且北韓今年至今武器測試活動的次數創紀錄。

北韓官媒「中央通信社」（KCNA）表示，當外國對平壤構成迫在眉睫的威脅時，這項法律將允許北韓進行預防性核攻擊，「自動」並「立即摧毀敵對勢力」。

北韓「中央通信社」報導，金正恩表示，隨著新法律的頒布，「我國作為核武國家的地位已不可逆轉」。

路透社引述北韓官媒報導，北韓僅具橡皮圖章功能的國會最高人民會議（Supreme People's Assembly）昨天通過這項法律。

北韓今年1月以來閃電般進行多次武器測試，包括2017年來首次完整的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

華府和南韓官員一再警告，北韓可能正準備進行第7次核試爆。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110909