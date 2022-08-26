教宗方濟各盼獲得平壤邀請 不會拒絕訪問北韓

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（中央社首爾26日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天播出的電視訪問中表示，已經要求平壤當局邀請他訪問北韓，他不會拒絕出訪北韓並為和平努力的機會。

教宗方濟各在今天播出的韓國放送公社（KBS）專訪中說道：「當他們邀請我，更確切地說，拜託邀請我，我不會拒絕的。」

教宗還說：「目的就只是愛世人。」

法新社報導，2018年時任韓國總統文在寅與北韓領導人金正恩展開一輪外交對話，教宗出訪北韓的可能性因此浮上檯面。

信奉天主教的文在寅曾在一場峰會上指出，金正恩告訴他，教宗將受到「熱情」歡迎。

當時教宗方濟各回答說，如果收到正式邀請，他願意出訪。

教宗方濟各曾於2014年出訪韓國，當時他舉行了一場特別彌撒，敦促兩韓相互諒解，如「一家人」般團結。

但2019年金正恩與時任美國總統川普（Donald Trump）舉行的第二次峰會談判破裂後，平壤當局基本上中斷了與韓國之間的聯繫。

韓國的鷹派新總統尹錫悅今年5月就任以來，兩韓之間的關係就一直處於低點。

尹錫悅提出向北韓提供援助以換取非核化的計畫，但遭到金正恩政權嘲諷。

北韓今年5月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，平壤當局歸咎於韓國，並在本月稍早威脅要「消滅」首爾當局以示報復。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110826