更多編輯台推薦新聞：
曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟
運動

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U18台灣女籃克服17分落後 20年來首勝中國
首頁 / 國際

北韓疑試驗ICBM引擎 恐發展攻擊他國衛星能力

2022/9/7 20:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）南韓國家安保戰略研究院發表報告表示，北韓在8月28至31日美韓聯合軍演期間，疑似進行洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17引擎測試；報告並引述美國相關分析，憂慮北韓可能發展出足以攻擊他國衛星能力。

美韓軍方自8月22日至9月1日舉行「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，韓聯社報導，南韓國家安保戰略研究院首席研究員邊相亭（譯音）今天在報告中表示，北韓疑似在8月28至31日間於西部的平安北道鐵山郡西海衛星發射場進行新型ICBM火星-17或宇宙發射體引擎試驗。

報告提到，總部設於首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）9月2日報導在西海衛星發射場發現當地草木消失的痕跡，可能就是進行引擎試驗所留下的痕跡。

有鑒於金正恩政府不停推動國家宇宙開發計畫及提升核武能力，且液體火箭引擎試驗並不符合北韓所主張的確保自衛能力或偵察衛星用途，報告分析，這次引擎試驗很有可能用在先前被美韓情報當局評估發射失敗的火星-17，或宇宙發射體上。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報告指出，北韓今年初推估發射彈道飛彈時，聲稱是為開發偵查衛星所進行的試驗，但到了3月底，已公開宣稱火星-17發射成功，雖然美韓當局對發射ICBM型號保持懷疑，但對於北韓毫不掩飾發射ICBM的作法，邊相亭認為當局應準備其他對策。

邊相亭也提到美國國防情報局（DIA）今年公布的報告，當時報告以「宇宙安保面臨的挑戰」為主題，認為北韓理論上已具有在宇宙中攻擊他國衛星的能力。（編輯：黃自強）1110907

金正恩
教宗方濟各盼獲得平壤邀請 不會拒絕訪問北韓 兩週前才宣布戰勝疫情 北韓又通報4例發燒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族