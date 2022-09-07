北韓疑試驗ICBM引擎 恐發展攻擊他國衛星能力

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）南韓國家安保戰略研究院發表報告表示，北韓在8月28至31日美韓聯合軍演期間，疑似進行洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17引擎測試；報告並引述美國相關分析，憂慮北韓可能發展出足以攻擊他國衛星能力。

美韓軍方自8月22日至9月1日舉行「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，韓聯社報導，南韓國家安保戰略研究院首席研究員邊相亭（譯音）今天在報告中表示，北韓疑似在8月28至31日間於西部的平安北道鐵山郡西海衛星發射場進行新型ICBM火星-17或宇宙發射體引擎試驗。

報告提到，總部設於首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）9月2日報導在西海衛星發射場發現當地草木消失的痕跡，可能就是進行引擎試驗所留下的痕跡。

有鑒於金正恩政府不停推動國家宇宙開發計畫及提升核武能力，且液體火箭引擎試驗並不符合北韓所主張的確保自衛能力或偵察衛星用途，報告分析，這次引擎試驗很有可能用在先前被美韓情報當局評估發射失敗的火星-17，或宇宙發射體上。

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報告指出，北韓今年初推估發射彈道飛彈時，聲稱是為開發偵查衛星所進行的試驗，但到了3月底，已公開宣稱火星-17發射成功，雖然美韓當局對發射ICBM型號保持懷疑，但對於北韓毫不掩飾發射ICBM的作法，邊相亭認為當局應準備其他對策。

邊相亭也提到美國國防情報局（DIA）今年公布的報告，當時報告以「宇宙安保面臨的挑戰」為主題，認為北韓理論上已具有在宇宙中攻擊他國衛星的能力。（編輯：黃自強）1110907