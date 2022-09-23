更多編輯台推薦新聞：
成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
入境0+7拚10/13上路 蘇貞昌：沒重大變化就會解封
首頁 / 國際

近4年首見 美航空母艦抵南韓嚇阻北韓威脅

2022/9/23 09:14（9/23 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國航空母艦雷根號23日停靠在韓國釜山的港口。（路透社）
美國航空母艦雷根號23日停靠在韓國釜山的港口。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社釜山23日綜合外電報導）官方表示，美國一艘航空母艦今天抵達南韓，為約4年來首見，這艘航艦預定加入南韓軍艦行列展現軍事力量，目的在向北韓傳遞訊息。

路透社報導，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）和同行的打擊群停靠在南韓南部港市釜山的海軍基地。

此艦的到來象徵美國在區域進一步推動具備更多核能力「戰略資產」以嚇阻北韓，這是迄今為止最重要的部署。

先前的談判未能說服北韓終止核武和飛彈發展後，北韓今年稍早飛彈試射次數創新高。南韓總統尹錫悅推動更多聯合演習和其他軍力展示，以向北韓發出警告。

觀察人士認為，北韓似乎也準備自2017年以來首次恢復核試。

北韓譴責美國先前的軍事部署和聯合演習是預演戰爭，證明華府和首爾當局採取敵對政策。

這是自2018年以來美國航空母艦首度訪韓。當年因為致力從外交上與北韓接觸，美韓縮減諸多聯合軍事活動，但後來非核化談判陷入僵局。

北韓本月公布新法，賦予在必要時動用先發制人的核打擊以自我防衛的權利。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1110923

延伸閱讀
北韓國會立法 金正恩：擁核地位不可逆北韓為核武立法規定使用條件 專家憂難再促進非核化談判尹錫悅會聯合國秘書長 爭取支持應對北韓核威脅南韓嗆北韓核武挑釁：韓美同盟將終結平壤政權
尹錫悅
尹錫悅糗大了 對拜登和美國語帶貶損畫面全都露時隔3年首度一對一會談 日韓領袖同意須改善關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族