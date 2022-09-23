近4年首見 美航空母艦抵南韓嚇阻北韓威脅

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（中央社釜山23日綜合外電報導）官方表示，美國一艘航空母艦今天抵達南韓，為約4年來首見，這艘航艦預定加入南韓軍艦行列展現軍事力量，目的在向北韓傳遞訊息。

路透社報導，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）和同行的打擊群停靠在南韓南部港市釜山的海軍基地。

此艦的到來象徵美國在區域進一步推動具備更多核能力「戰略資產」以嚇阻北韓，這是迄今為止最重要的部署。

先前的談判未能說服北韓終止核武和飛彈發展後，北韓今年稍早飛彈試射次數創新高。南韓總統尹錫悅推動更多聯合演習和其他軍力展示，以向北韓發出警告。

觀察人士認為，北韓似乎也準備自2017年以來首次恢復核試。

北韓譴責美國先前的軍事部署和聯合演習是預演戰爭，證明華府和首爾當局採取敵對政策。

這是自2018年以來美國航空母艦首度訪韓。當年因為致力從外交上與北韓接觸，美韓縮減諸多聯合軍事活動，但後來非核化談判陷入僵局。

北韓本月公布新法，賦予在必要時動用先發制人的核打擊以自我防衛的權利。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1110923