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尹錫悅會聯合國秘書長 爭取支持應對北韓核威脅

2022/9/21 12:31
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）正在美國紐約參與聯合國大會的南韓總統尹錫悅，當地時間20日會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），爭取在北韓動用核武時的國際支持因應；古特瑞斯也承諾「可以相信聯合國」。

南韓總統辦公室轉述，尹錫悅與古特瑞斯會談約30分鐘，會中感謝古特瑞斯支持完全、可驗證且不可逆非核化，以及支持南韓維護朝鮮半島的努力。

尹錫悅強調，若北韓選擇更好的方向，南韓政府將與國際金融機構及東北亞地區合作，向北韓提供大規模投資及基礎建設所需金融支援，表達促使北韓開啟封閉大門的強烈意志。

但若北韓重啟核試驗或進行更多核武挑釁，希望古特瑞斯持續關注，支持國際社會合作堅決因應。古特瑞斯回應，「尹總統與韓國（南韓）可以相信聯合國」，表示對任何威脅自由和平的挑釁，安理會都會明確因應。

古特瑞斯也對尹錫悅當天在聯合國大會發表演說內容表示認同，稱尹錫悅演說內容正反映聯合國的理念與價值，並稱讚「聽了尹總統的施政哲學，現在直接擔任聯合國秘書長也毫不遜色」。

尹錫悅在聯合國大會以「自由與團結：分水嶺時期的解方」（Freedom and Solidarity: Answers to the Watershed Moment）為題發表談話，呼籲國際社會在單一國家或世界公民的自由遭受威脅時，團結一致捍衛自由。

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尹錫悅提到，南韓建國與聯合國創立時期幾乎息息相關，聯合國創立之初為世界和平所做的第一件有意義的任務，就是承認南韓為朝鮮半島唯一合法政府，並派遣聯合軍隊協助南韓的自由，南韓也因此得以成長，與聯合國一同擔起維護世界公民自由、和平與繁榮的任務。

尹錫悅在演說承諾將積極參與聯合國的維和行動，並表示即使國家財政緊縮，仍將增加支援社會弱勢族群及海外發展援助（ODA）預算，並向提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及治療劑開發速度的機制捐贈3億美元。（編輯：陳惠珍）1110921

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