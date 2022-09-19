南韓嗆北韓核武挑釁：韓美同盟將終結平壤政權

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）南韓聯合參謀本部議長金承謙今天表示，北韓核武及飛彈挑釁在兩韓軍事協議簽署4年來有增加趨勢，表示若北韓嘗試使用核武，將面臨韓美同盟的壓倒性反制，讓平壤當局確切認知「政權將無法存續」。

韓聯社報導，金承謙今天出席國會國防委員會時做以上表示，強調為因應嚴重威脅朝鮮半島與區域安保秩序的北韓核武及飛彈問題，他身為聯合參謀本部議長將集中於強化相關能力。

金承謙這番言論明顯是針對北韓日前制定核武政策法案，與當時南韓國防部對北韓發表的警告聲明一脈相承。

金承謙指出，北韓為使用核武立法，確立他們作為擁核國的地位事實，表明不走向非核化的意志，意圖對南韓及美國施壓，並將相關責任轉嫁給南韓及相關同盟國。

考量當前安保局勢，金承謙強調將強化與盟友的聯合作戰訓練，並有序推進「國防革新4.0」，建設尖端科學技術勁旅，強化能在聯合作戰中掌握主導權的核心能力，發展靈活應對全方位威脅的作戰執行概念及軍隊構造。

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今天適逢919軍事協議（平壤共同宣言）簽署4週年，金承謙表示，這段時間以來，兩韓邊境僅發生2起偶發衝突，但北韓核武及飛彈戰略挑釁有增強傾向。2次邊境衝突分別是2019年11月的昌麟島海岸炮擊事件，及隔年5月的中部前線哨所槍擊事件。

被問及是否覺得919軍事協議對當前北韓局勢造成影響，金承謙說，簽署協議當時北韓與南韓、美國的對話基礎、相互關係都不同，難以斷定單一影響因素，但已盡力減少軍事協議對軍隊任務執行的影響。（編輯：黃自強）1110919