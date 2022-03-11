金正恩令升級發射場 美稱北韓測試新洲際飛彈

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（中央社華盛頓/首爾11日綜合外電報導）白宮指出，北韓近日已開始測試新的洲際彈道飛彈，美軍正將在亞洲的飛彈防禦單位置於「提升戰備」狀態；北韓官媒報導，金正恩下令擴建發射場成「超現代化先進基地」。

「紐約時報」指出，美方高層官員在10日的簡報會告訴媒體，有別於以往，北韓現試圖隱藏試射性質，近日的2次試射都在俄羅斯入侵烏克蘭期間，美方也確認北韓這次試射的彈種與2020年10月那次相同，期間這款新洲際飛彈均未試射。

紐時指出，目前不清楚北韓領導人金正恩是否刻意選在華府應對俄國侵烏分身乏術之際，進行飛彈測試，但過去2週的2次試射，代表北韓自2018年起暫停的洲際彈道飛彈試射已然喊卡。

白宮表示，北韓日前的試射「看得出想隱匿研發進展」，顯然是還不想讓新飛彈的量產型曝光。

一些專家相信，北韓在2月26與3月4日試射的應是一款能機動變軌的彈頭，可躲過美國在加州與阿拉斯加的飛彈防禦系統。

北韓中央通信社（KCNA）今天指出，領導人金正恩要求將發射洲際彈道飛彈的基地擴建成「超現代化先進基地」，以讓北韓成為太空強權。

金正恩是在造訪西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）時發表談話。北韓在西海衛星發射場將衛星送上軌道，但當地也被用於幾次飛彈技術相關測試，包括固體燃料火箭推進器、太空運載發射載具等測試。南韓和美國都表示，這類技術同樣能用於洲際彈道飛彈（ICBM）。

路透社指出，北韓中央通信社這則報導，程度上與南韓、美國共同宣稱北韓在最近兩次試射時動用新的洲際彈道飛彈一事吻合。南韓和美國聲稱，北韓可能假借發射太空載具的名義發射洲際彈道飛彈。

北韓中央通信社指稱，金正恩視察西海發射場，並下令將發射場現代化並擴建，以確保「許多運載多用途衛星的火箭可在現址發射，包含1枚軍用偵察衛星」。

金正恩說：「把這個攸關我國成為太空強權夢想與雄心的發射場，變成超現代化先進基地，並以此作為未來太空競賽的起步，是崇高的使命。」（譯者：李晉緯、陳亦偉）1110311