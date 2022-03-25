北韓試射彈道飛彈拍官宣片 金正恩好萊塢風格亮相[影]

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（中央社首爾25日綜合外電報導）北韓官方媒體今天宣布，昨天試射平壤當局有史以來最大型洲際彈道飛彈，且釋出宣傳片試圖展現老派好萊塢風格，影片中北韓領導人金正恩身穿皮夾克並戴墨鏡，身後就是飛彈。

北韓官方宣傳片中，金正恩走向鏡頭且兩旁有將軍陪同，他們準備發射火星-17（Hwasong-17）大型洲際彈道飛彈，這是平壤當局自2017年以來首次試射洲際彈道飛彈。

影片伴隨著懸疑配樂，鏡頭切換到兩名將軍和金正恩查看手錶，然後金正恩以慢動作摘下墨鏡並點了頭，示意軍人讓巨大的彈道飛彈就定位。

影片也聚焦在飛彈本身，發射前有戲劇性倒數場景，最後有軍人大喊「發射！」同時飛彈的試射按鈕被按下。

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）表示，影片的風格顯示平壤當局對自身的軍事能力越來越有信心。

鄭相昌向法新社表示：「他們對自身的軍事力量有信心，以至於他們覺得把它拍成電影很自在且樂在其中。」

大型洲際彈道飛彈火星-17於2020年10月首次亮相，並被分析家稱作「怪物飛彈」。

火星-17先前從未成功試射過，這次試射立即引發鄰國和美國的憤怒。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110325