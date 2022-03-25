北韓：24日試射新型洲際飛彈 提升對美嚇阻力

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（中央社首爾25日綜合外電報導）北韓國營媒體今天報導，北韓政府表示，昨天試射了火星-17（Hwasong-17）「新型」洲際彈道飛彈（ICBM），以提升對「美國帝國主義」的核威懾力量。

這是北韓2017年後首次完整的洲際彈道飛彈測試。飛行數據顯示，它比北韓過往測試的飛彈飛得更高更久，接著落入日本西方海域。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩直接指導這次試射。

根據北韓中央通信社，金正恩說：「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）出現新戰略武器，將使全世界再度清楚意識到我國戰略武裝部隊的力量。」

美國、日本與南韓領導人皆譴責這次試射。（譯者：楊昭彥）1110325

北韓領導人金正恩（前中）直接指導這次試射。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）