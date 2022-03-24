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北韓再度試射飛彈 南韓：疑似長程彈道飛彈

2022/3/24 16:37
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（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國和日本軍方表示，北韓今天向東部海域疑似發射一枚長程彈道飛彈，這是北韓上週據報試射一枚飛彈卻在北韓上空發生爆炸後，首次試射。

韓國合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，韓國偵測到北韓今天發射一枚「不明飛行物體」。

韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，合同參謀本部表示，這枚不明飛行物體據信是一枚長程飛彈，可能是以高飛軌道（Lofted Trajectory）發射的洲際彈道飛彈。

韓國國防部沒有立即證實，北韓試射的飛彈是否是洲際彈道飛彈。北韓自2017年以來未以全程試射洲際彈道飛彈。

日本政府也表示，北韓試射的可能是一枚彈道飛彈。

南韓軍方表示，北韓3月16日疑似試射一枚飛彈，這枚飛彈發射後不久在空中爆炸，媒體報導擁核自重的北韓試圖試射該國最大的飛彈。

美國和韓國雙雙警告，北韓可能準備自2017年以來首次以全程試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓今天的測試行動是今年以來至少第13次彈道飛彈試射，測試頻率前所未見，已引來美、日、韓等國嚴厲譴責。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110324

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