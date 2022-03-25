北韓試射新型飛彈 日本防長：威脅程度更勝以往

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本防衛大臣岸信夫今天在例行記者會上針對北韓昨天試射「新型」洲際彈道飛彈（ICBM）一事表示，北韓所帶來的威脅程度比以往更嚴重。

日本放送協會（NHK）報導，岸信夫表示，北韓昨天試射火星-17（Hwasong-17）彈道飛彈與2月27日及3月5日發射的彈道飛彈同型，是2020年10月北韓軍事閱兵時首度讓外界知道的新型ICBM級彈道飛彈。

這種彈道飛彈被認為最高高度逾6000公里。岸信夫認為，如果以一般彈道做單純計算，雖因彈頭重量不同而異，但有可能射程逾1萬5000公里。這樣的射程涵蓋美國東海岸的美國全境。

岸信夫指出，北韓至今一連串發射飛彈，對國際社會和平穩定帶來的威脅程度比以往更嚴重。北韓違反聯合國安理會決議，做出違背國際社會的行為，做出絕對不被容許的暴舉，日本堅決予以譴責。

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日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在內閣會議後例行記者會上表示，北韓帶來的威脅更勝以往，毫無預告就從北韓發射彈道飛彈到約150公里處，是極有問題的危險行徑。

他還說，看來北韓仍會持續追求長射程彈道飛彈，仍不改持續開發核武及彈道飛彈的態度，很有可能會做出進一步的挑釁行動。日本將與美國緊密合作，全力做好蒐集情報、警戒監視的工作。（編輯：林憬屏）1110325