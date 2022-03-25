平壤試射新洲際飛彈 美制裁參與俄企與北韓實體

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美國已對兩家俄羅斯公司及1個北韓實體實施制裁，因為他們提供敏感物料供北韓飛彈計畫使用。

被制裁的兩家俄羅斯公司分別是Ardis Group of Companies LLC和PFK Profpodshipnik LLC，遭制裁的北韓實體則是「第二自然科學研究院外事局」（Second Academy of Natural Science Foreign Affairs Bureau）。

美國國務院表示，俄羅斯人米庫林（Igor Aleksandrovich Michurin）和北韓人李成哲（Ri Sung Chol，音譯）同樣遭到制裁。

美國宣布制裁的時間點，是在北韓表示該國正在測試一種新型、威力強大的洲際彈道飛彈的同一天。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說：「這些措施是我們持續努力阻止朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）推進其導彈計畫的一環，而這凸顯的是，在那令人擔憂的計畫中，俄羅斯在世界舞台上扮演擴散者的負面角色。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

美國也制裁了中國的鄭州南北儀器設備有限公司（Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co Ltd），因為該公司違反管制生化武器擴散機制「澳大利亞集團」（Australia Group），向敘利亞提供設備。

美國國務院表示，對這家中國公司的制裁，凸顯了北京方面在執行出口管制及防止擴散所做努力上有其缺陷。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110325