日本：北韓疑射新洲際飛彈 高度超過6000公里

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫表示，北韓今天下午發射1枚彈道飛彈，飛行約71分鐘遠高於過去紀錄。日本研判已落入北海道附近日本專屬經濟海域內的這枚很可能是新型洲際彈道飛彈。

岸信夫說，推定這枚彈道飛彈飛行距離約1100公里，最高高度超過6600公里。有專家根據以往射程1萬公里的彈道飛彈可達4525公里的高度研判，北韓今天是射的很可能是洲際彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，目前正在比利時訪問的日本首相岸田文雄受訪時說，北韓發射的彈道飛彈可能是新型洲際彈道飛彈，落入日本領海附近的專屬經濟海域，對這件不能容許的行徑予以堅決譴責。

防衛大臣岸信夫下午在國會參議院外交防衛委員會報告時表示，北韓在日本時間下午2時33分左右，由西岸附近向東方發射1枚彈道飛彈，飛行約71分鐘後，推定於下午3時44分左右落入北海道渡島半島西方約150公里處的日本專屬經濟海域（EEZ）內。

防衛省與海上保安廳相關人士表示，推定落海地點附近有白煙冒出，但尚無法確定是否與北韓的飛彈有關；目前尚未接獲有日本船隻受害。彈道飛彈也有一部分落在EEZ外，有可能是推進裝置。

報導指出，北韓的彈道飛彈上一次落入日本專屬經濟海域內已是去年9月15日的事。

北韓過去發射的洲際彈道飛彈中，飛行最久的是2017年11月29日發射的「火星15號」，飛行約53分鐘，今天發射的飛彈飛行約71分鐘已打破紀錄。

岸信夫指出，從數據可研判北韓今天發射的是新型洲際彈道飛彈，不過詳情仍在持續分析。

岸信夫說，北韓今天發射的飛彈深刻威脅日本的國家安全，沒有事前通報就將飛彈射到日本的專屬經濟海域內，對飛航與船隻安全角度而言，問題相當嚴重。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110324