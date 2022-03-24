白宮譴責北韓試射飛彈違聯合國決議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）白宮強烈譴責北韓今天試射遠程彈道飛彈行動，預期未來北韓可能會有進一步試射，並指稱此次試射公然違反聯合國安理會多項決議，不必要地加劇緊張局勢。

日本放送協會（NHK）報導，北韓在日本時間下午2時許發射疑為飛彈的飛行物，研判約1小時後將落入青森縣近海的日本專屬經濟海域（EEZ）。日本海上保安廳今天下午2時38分表示，接獲防衛省（國防部）通報，北韓發射的物體可能是彈道飛彈。

白宮以新聞秘書莎琪（Jen Psaki）名義發出聲明譴責北韓試射遠程彈道飛彈行為。聲明指出，美方在10日曾發布訊息表示北韓在2月26日與3月4日進行涉及洲際彈道飛彈（ICBM）系統的試驗，注意到未來可能有進一步試射，美國總統拜登（Joe Biden）與其國安團隊正與美方盟友與合作夥伴密切協調評估局勢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

白宮譴責北韓此次試射公然違反聯合國安理會多項決議，不必要地加劇緊張局勢，並可能破壞區域安全。這一行動表明北韓持續將大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫置於人民福祉之上。

白宮敦促所有國家追究北韓這類違反決議行為的責任，也呼籲北韓坐上談判桌認真進行談判。外交大門並未關閉，但平壤必須立即停止破壞穩定的行動，美國也將採取一切必要措施確保美國本土以及韓國和日本盟國安全。（編輯：韋樞）1110324