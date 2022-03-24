兩韓軍事角力升溫 專家不看好短期內重啟談判

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）北韓今天下午疑似發射洲際彈道飛彈（ICBM），南韓政府批評此舉破壞國際社會協議，並先後從陸、海、空發射飛彈以確認對北韓軍事行動反擊能力。專家認為，兩韓角力態勢升溫，短期內應難以看到北韓與南韓或美國重啟談判。

據南韓合同參謀本部分析結果，北韓今天下午在平壤順安機場發射的洲際彈道飛彈射程約為1080公里，高度超過6200公里，並以高角度發射方式縮短實際射程，飛彈飛行時間為1小時10分。

因應北韓軍事示威，南韓軍方在下午4時25分也在東部海域分別發射玄武-2地對地導彈、陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS）、海星-2艦對地導彈及2枚空對地聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭悳也與美國北韓特使金星容（Sung Kim）通話，確認合作履行聯合國安理會措施。

梨花女子大學教授朴元坤指出，南韓總統當選人尹錫悅強調韓美同盟及強化韓美日合作的政策方向，在面對北韓不停的武力挑釁下，「透過國防力量維持和平」的作法變得更有必要。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長表示，北韓在2017年11月試射的火星-15飛彈高度約可達4500公里，53分鐘內達到射程960公里，射程涵蓋華府等美國境內主要都市；這次結果又較上次大幅提升，可見北韓的彈道飛彈技術發展得相當快。

代表尹錫悅進行交接工作的交接委員會稍早也譴責北韓發射飛彈行動，稱此為造成南韓國安重大威脅的挑釁行為，呼籲現任政府在政制、外交、軍事上全面採取強硬措施，積極促進安理會進一步制裁北韓。

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在如此情勢下，東北亞地區韓、美、日對北韓、中國、俄羅斯的對峙局面預期將持續，也讓北韓與美國重啟對話可能性降低。而近期的烏克蘭態勢，美中角力態勢升溫，美國可能更難在北韓核問題上獲得中國協助。

南韓統一研究案研究委員洪旻（譯音）則分析，美國在與俄羅斯的對峙狀態下，一再容忍北韓的挑釁會顯得不夠強硬，認為美國很難繼續堅持透過對話與外交解決北韓問題的立場，「要立刻壓制北韓，只能轉為強硬態度」。（編輯：韋樞）1110324