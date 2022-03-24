尹錫悅本週將與習近平通話 中方破例提前

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）南韓總統當選人尹錫悅發言人金恩慧今天表示，尹錫悅本週將與中國國家主席習近平通電話，這也是中方首次在韓國總統未上任前就安排通話，可能是考量近期兩韓關係緊張態勢升溫。

金恩慧表示，中方先前通常在一國領導人正式接任後才會安排雙方通話，這次雙方通話可視為破例之舉。韓媒推測，雙方通話時間可能安排在25日下午。

金恩慧在記者會說明，北韓今年以來進行10多次武力示威，加劇朝鮮半島緊張局勢，因此南韓與中國就亞太地區及朝鮮半島問題更需緊密合作，雙方也須討論尹錫悅政府上任後的韓中關係，因此判斷有通話必要性。

尹錫悅競選總統時就以重視與美國、日本關係為主要外交重點，部分意見認為，中方可能希望藉此促使新任政府更重視與中國關係。中國駐韓大使邢海明在11日已與尹錫悅會面，轉達習近平發來的祝賀信函，也被視為積極拉近與南韓關係的舉動。

尹錫悅當選至今不到半個月，已先後與美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相強生、澳洲總理莫里森、越南國家主席阮春福通話；但考量近期烏克蘭態勢，金恩慧表示目前沒有與俄羅斯總統蒲亭接觸的計畫。

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不過，相較於外交上的積極行動，尹錫悅在內政上面對的問題似乎更多。尹錫悅當選至今尚未與現任總統文在寅會面，青瓦台今天再次呼籲尹錫悅自主安排會面時間，「不要聽信他人言論，自行判斷」，並稱兩人見面並非會談，「會晤跟溝通並不需提前談判」。

尹錫悅方則對此表示遺憾，認為目前交接不順，且需處理疫情及經濟危機，但文在寅政府將兩人會面定調為單純祝福及問候的場合並不合適。(編輯：韋樞)1110324