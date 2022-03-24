北韓疑射洲際飛彈 文在寅強烈譴責平壤毀約

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）北韓今天下午疑似發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），南韓總統文在寅今天親自主持國家安全保障會議（NSC），強烈譴責北韓領導人金正恩自行打破與國際社會的約定。

北韓今天在當地時間下午約2時34分，向東部海域發射一枚長程飛彈，南韓合同參謀本部與美方分析相關數據，推測為洲際彈道飛彈級，可能是最新型的火星-17飛彈。

南韓青瓦台隨後緊急召開國家安全保障會議，文在寅於會中表示，北韓這次行動不僅造成對朝鮮半島及區域、國際社會的嚴重威脅，也違反聯合國安理會決議，南韓政府對此表達強烈譴責。

文在寅於2017年就任100日記者會中，曾將可裝載核彈頭的洲際飛彈稱作「紅線」，北韓這次試射洲際彈道飛彈的行為明顯已超越文在寅政府設下的紅線。

不過，文在寅仍強調會堅守「透過對話解決」的原則，呼籲北韓立即停止造成緊張局勢升溫的行為，盡快回到談判桌上，透過對話及外交方式解決問題。

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文在寅也說，南韓目前雖正進行新舊政府交接，但在國安上不容許一絲漏洞，將在穩固的韓美同盟基礎之上，與相關國家及國際社會緊密合作，徹底尋求各種應對措施，同時也呼籲下屆總統尹錫悅與現任政府積極合作。

今天是北韓今年以來第12次進行武力示威，上一次是20日在平安南道向西部海域發射4枚火箭彈；平壤當局2月27日及3月5日也分別以研發衛星為由，兩度試射彈道飛彈，3月16日再次試射但失敗，當時專家推測，北韓可能在不久後再次試射。（編輯：韋樞）1110324