首爾安全對話時隔3年實體舉行 喊話北韓放棄核武

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）2022首爾安全對話（SDD）今天時隔3年在首爾舉行，南韓國防部長及國家安保室長金聖翰都在會中再次呼籲北韓參與非核化談判，希望國際繼續合作促使北韓放棄開發核武。

韓聯社報導，南韓國防部長李鐘燮在開幕致詞中提到，若北韓放棄核武、選擇新的道路，將得到無窮無盡的好處，並希望國際社會繼續合作，讓北韓了解研發核武只會為他們帶來莫大的費用負擔。

李鐘燮表示，南韓國防部在2012年開辦首爾安全對話時，就將北韓非核化定為主要議題，但北韓近年核武能力仍不斷提升，已對朝鮮半島及全世界安全構成直接威脅。

李鐘燮與今天出席發表主題演說的金聖翰都提到，若北韓願意參與非核化談判，南韓願意提供經濟援助。金聖翰強調，南韓將從談判初期就提供支援，建立互信關係。

日本防衛省防衛審議官岡真臣也在會中討論北韓非核化議題環節中，表示支持南韓的對北韓政策，並強調美日韓3國合作重要性；他也提到日韓在包括軍事上仍有為解決的問題，希望能努力找出具建設性的解方，實現更緊密合作。

除北韓核問題外，李鐘燮也提到地球另一端正在發生的俄烏戰爭，「我們在這次戰爭中看到利用尖端科技進行的新戰爭型態，也實際受到能源、糧食供給問題及國際物價上升等波及」，包括疫情、網路、宇宙等非傳統安保領域，全世界的安全正受到多元威脅。

「這些威脅都無法靠單一國家的努力解決」，李鐘燮說，希望藉這次首爾安全對話凝聚各界意見。

今年首爾安全對話共有來自54國及聯合國、歐盟、北約等3個國際機構官員與民間專家與會，討論實現北韓完全非核化的戰略合作與方向、印太地區安全會議等主題。

包括南韓、日本、新加坡、北約、加拿大等國16名國防相關次長級官員將直接參與各主題討論，韓日也將在場邊進行次長級雙邊會談。（編輯：黃自強）1110907