西方制裁見效？白宮：俄可能向北韓購買大量彈藥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮今天表示，俄羅斯可能正在向北韓購買數百萬枚砲彈和火箭，以補充入侵烏克蘭而耗盡的彈藥庫存。

美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們的感覺是，其中可能包括數百萬枚子彈、火箭和砲彈。」

綜合法新社與路透社報導，柯比引述解密的美國情報，強調採購尚未完成。

他說：「我們並沒有掌握任何跡象顯示採購已確實發生，所以很難說最後會是什麼樣子。」他還說，現階段「當然也沒有跡象顯示（俄軍）正在烏克蘭境內使用那些物資和武器」。

根據柯比的說法，俄羅斯向嚴重孤立且專制的北韓政府大量採購火砲彈藥，並向伊朗購買軍用無人機，顯示在西方祭出經濟和技術制裁數月後，俄羅斯已面臨嚴峻困境。

柯比說，「這只是顯示俄國總統蒲亭（Vladimir Putni）陷入何種絕境的另一跡象，也顯示他的國防工業機構正在受苦。他們不得不向北韓和伊朗購買砲彈與無人機，這個事實告訴你，制裁是多麼有效」。

柯比表示，沒有跡象顯示中國正在與北韓合作，「我們仍然沒有看到任何中國違反對俄羅斯制裁的跡象，或實際上採取公開行動，在軍事上協助俄羅斯」。

一名美國官員稍早在聲明中說，這些彈藥將「用於烏克蘭戰場」。「這次採購顯示，在烏克蘭的俄軍持續遭受供應嚴重短缺的困擾，有部分原因是出口管制和制裁」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，並預期在幾週之內奪取對烏克蘭的控制權，但烏克蘭在美國和其他北大西洋公約組織（NATO）及歐洲盟國的武器和彈藥協助下，阻止俄軍推進。

俄烏在這場戰爭中都使用了大量的火砲彈藥，並損失大批武器。

烏克蘭從美國和盟國手中取得遠程飛彈，使其能夠瞄準前線後方的數十個俄羅斯彈藥庫，西方的制裁也讓俄羅斯更難獲得製造替代品的元件，包括電腦晶片。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）稍早駁斥美國官員說法，「我沒聽說過這件事，我認為這又是一個流傳的假消息」。

北韓駐聯合國代表團也未立即回應置評要求。

前英國駐北韓大使摩根（Alastair Morgan）說：「我敢肯定，如果可以，（北韓）會把武器賣給任何有意購買的買家。」

他說，平壤曾多次表示支持俄羅斯在烏克蘭的行動，顯然希望與俄羅斯和中國保持良好關係，好讓他們繼續阻止聯合國安理會對平壤的任何進一步制裁。

美國華府智庫「北緯38度」（38 North）主任陶恩（Jenny Town）表示，在俄羅斯總統蒲亭和北韓領導人金正恩最近發表聲明承諾展開更深入合作後，這些報導「非常可信」。

她說：「有報導指俄羅斯向北韓供應小麥和石油，北韓當然也不會免費供應物資。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110907