烏克蘭宣示將奪回克里米亞 籲當地民眾備戰

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭今天告訴遭俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）半島居民，鑒於基輔當局正推進大規模反攻計畫，要把俄軍逐出這塊遭占領的烏克蘭土地，當地民眾應備好防空洞並囤積物資。

雖然烏克蘭數週來一直告訴南部失土的居民，要他們做好準備並在基輔發動反攻之前撤離當地，不過，今天的警告值得注意之處在於，它是針對2014年遭俄兼併的克里米亞居民所發出，而非今年以來遭來犯俄軍強占的地區。

路透社報導，位於黑海的克島原被認定不在烏克蘭武器射程範圍之內，但俄國當地的幾處軍事據點近來爆炸頻傳，讓外界對這樣的想法起疑。基輔當局並沒有承認他們要為這些爆炸事件負責。

衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地8月9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「我們要求遭（俄軍）占領地區的居民，包含克里米亞半島的居民，在終結占領舉措期間遵從（烏國）官員下達的建議。」

他在社群網站推特（Twitter）寫道：「特別是要準備防空洞、囤積物資、備有充足的水，並將行動電源充1飽電。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110906