烏克蘭反攻傳捷報 澤倫斯基：收復東部與南部3聚落

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布烏軍上週展開的反攻傳出捷報，他感謝部隊收復南部2個、東部1個聚落，並在東部奪回其他國土。

路透社報導，澤倫斯基並未說明確切收復哪裡的國土，也沒有透露時間點，僅表示他今天和軍方指揮官與情報首長開會時，聽到「捷報」。

澤倫斯基在每晚例行的視訊演說中感謝部隊收復東部頓內茨克（Donetsk）地區1個聚落、奪回東部利西昌斯克－希維爾斯克（Lysychansk－Siversk）「部分高地」，並拿回南部2個聚落。

總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）今天稍早貼出士兵在1座村莊升起國旗的照片，並標記那位於重點反攻地區南部。

提摩申科在臉書貼出的照片中，3名士兵站在屋頂，其中1人把烏克蘭國旗插入旗桿，圖說寫道：「維索科皮利亞（Vysokopillya），赫松（Kherson）地區，烏克蘭，今天。」

赫松位於俄國2014年兼併的克里米亞半島北方，這場戰事初期即遭俄軍奪占。利西昌斯克則是7月初遭盧甘斯克（Luhansk）親俄分離主義者攻陷，那是俄軍搶奪烏東煤礦區頓巴斯（Donbas）的戰事一環。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110905