札波羅熱核電廠主供電線再斷聯 土耳其總統願調解僵局

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（中央社基輔4日綜合外電報導）國際原子能總署表示，烏克蘭南部札波羅熱核電廠僅剩的主要供電線再度與電網斷開連接。土耳其總統艾爾段則主動向俄羅斯總統蒲亭提議，願意協調此一引發核災疑慮的對峙局面。

●IAEA：札波羅熱核電廠僅存主供電線再度斷聯

國際原子能總署（IAEA）3日發布聲明稱，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠僅剩的主要外部供電線再度斷聯，但該設施仍繼續透過備用線路向電網供電。

IAEA指出，目前核電廠僅剩下「一座反應爐仍在運行，以支援冷卻和電廠的其他基本安全功能，同時持續透過電網供電」。

●艾爾段：願居中調解烏克蘭核電廠僵局

土耳其總統府3日指出，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）告訴蒲亭（Vladimir Putin）：「土耳其可以在札波羅熱核電廠扮演協調人角色，就像我們在烏克蘭穀物出口協議中所做的那樣。」

歐洲最大的札波羅熱核電廠附近數週以來砲擊頻傳，令外界日益擔憂核災風險。

●澤倫斯基抨擊俄斷供天然氣 試圖逼歐洲就範

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日指控俄羅斯切斷其天然氣出口，以便在烏克蘭戰爭期間對歐洲升高壓力。他說莫斯科無法透過傳統武器「摧毀每個歐洲人的正常生活」，正透過能源武器來做到這一點。

國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）前天宣布，為修復一起漏油情況，已完全關閉北溪1號（Nord Stream 1）管線。這是俄羅斯向歐洲輸送天然氣最大的管線。

澤倫斯基警告，莫斯科正準備在今年冬天「對所有歐洲人發動一場決定性的能源攻擊」。

●烏克蘭總理訪柏林 籲德國增援武器助抗俄

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天訪問柏林，籲請德國政府增援武器。他說，烏克蘭需要更多的武器，以對抗俄羅斯。

什米加爾的德國之行首先會晤德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），他在推特發文說，雙方「討論了軍事情勢、強化制裁以及提供武器給烏克蘭的必要性」。

什米加爾也表示，烏克蘭預期下週可自歐洲聯盟取得50億歐元（約新台幣1529億元）宏觀金融援助，對其經濟和軍隊提供支援，並且為即將來臨的冬天作準備。

什米加爾稍後將與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。

烏克蘭總理什米加爾（左）4日訪問德國，首先會晤德國總統史坦麥爾（右）。（圖取自facebook.com/dshmyhal）

●助烏流離失所民眾 德提近62億援助計畫

德國發展部長舒爾茲（Svenja Schulze）3日指出，柏林將提供基輔一項額外的2億歐元（約新台幣61.96億元）援助計畫，以協助烏克蘭國內因俄烏戰爭流離失所民眾。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）資料顯示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來至8月23日止，烏國境內約有700萬人流離失所。

●記錄馬立波圍城慘況 烏記者獲法國新聞攝影獎

烏克蘭攝影記者馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波（Mariupol）期間拍攝的作品，3日贏得國際新聞攝影圖片大展（Visa Pour L'Image）最大獎「新聞攝影獎」。

35歲的美聯社記者馬洛列卡與美聯社影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）2月23日進入馬立波，是第一批進入當地的記者之一。在那之後一小時，俄羅斯開始對烏克蘭投下炸彈。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110904