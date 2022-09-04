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烏克蘭總理訪柏林 籲德國增援武器助抗俄

2022/9/4 21:31
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（中央社柏林4日綜合外電報導）烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天訪問柏林，籲請德國政府增援武器。他說，烏克蘭需要更多的武器，以對抗俄羅斯。

法新社報導，什米加爾是數月以來第一位訪問德國的烏克蘭高階官員，顯示烏德兩國之間先前的緊張關係已經緩解。

什米加爾的德國之行首先會晤德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），他在推特發文說，雙方「討論了軍事情勢、強化制裁以及提供武器給烏克蘭的必要性」。

對於德國聲援烏克蘭並且提供援助，什米加爾也表示感謝。

德國總統府發言人表示，史坦麥爾再次向什米加爾保證，德國會繼續確實地和烏克蘭站在一起。

什米加爾稍後將會晤德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

基輔政府之前拒絕史坦麥爾到訪，使兩國陷入外交齟齬。史坦麥爾原定4月中旬訪問基輔，但基輔政府當時拒絕接待，因為史坦麥爾過去支持友俄政策。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1110904

什米加爾
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